El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, se espera en Linares un tiempo predominantemente cubierto, con variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 28 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura irá disminuyendo ligeramente, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será un factor notable, comenzando en un 39% por la mañana y aumentando hasta un 72% en la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas pico de calor. A pesar de la alta temperatura, no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto sugiere que los habitantes de Linares podrán disfrutar de un día seco, aunque con un cielo mayormente nublado.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se anticipa que soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 23 km/h en la tarde. Esta brisa puede ofrecer algo de alivio ante el calor intenso, especialmente en las horas más calurosas del día.

A lo largo de la jornada, se observarán cambios en el estado del cielo. Aunque la mañana comenzará con un cielo cubierto, se espera que hacia la tarde se presenten momentos de nubes altas y poco nuboso, lo que podría permitir que algunos rayos de sol se filtren, aunque de manera limitada. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la tarde, alcanzando los 36 grados a las 19:00 horas.

La probabilidad de tormentas es mínima, con un 5% de posibilidad en las primeras horas del día, pero se espera que esta disminuya a 0% en las horas posteriores. Esto refuerza la idea de que el día será mayormente tranquilo en términos de condiciones climáticas adversas.

En resumen, los habitantes de Linares pueden prepararse para un día caluroso y húmedo, con un cielo mayormente cubierto y sin expectativas de lluvia. Se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas, aprovechando las brisas del viento para mitigar el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.