El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, Lepe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando los 19 grados a media mañana.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 96%, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 70% durante la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente en las horas centrales del día.

El viento soplará desde el norte y el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza la jornada. En la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor, especialmente en las zonas más expuestas. La dirección del viento será predominantemente del sur y suroeste, lo que podría traer consigo un ligero frescor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en todas las franjas horarias. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille con fuerza, alcanzando temperaturas máximas de hasta 28 grados en la tarde.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:07. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy se presenta como una jornada perfecta para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Es un día propicio para salir y aprovechar al máximo las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.