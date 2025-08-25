El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, Lebrija se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de cielos despejados y temperaturas agradables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, especialmente en los periodos de la madrugada, donde se espera una probabilidad de precipitación del 30% entre las 2:00 y las 8:00. Sin embargo, a medida que avance el día, las condiciones mejorarán notablemente, dando paso a cielos despejados que dominarán la mayor parte de la jornada.

Las temperaturas oscilarán entre los 19°C y los 33°C a lo largo del día. En la mañana, se prevén temperaturas alrededor de 22°C, que irán aumentando hasta alcanzar un máximo de 33°C en la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 100% en las primeras horas y bajará a un 39% hacia la tarde, lo que proporcionará un ambiente más seco y cómodo.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople principalmente del oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando a ráfagas de hasta 35 km/h en la tarde. Esta brisa será un alivio ante el calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

A lo largo de la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 30% hasta las 8:00, pero se espera que las condiciones se estabilicen, con cielos despejados y sin riesgo de precipitaciones significativas. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que descenderán a alrededor de 19°C, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Es recomendable que los habitantes de Lebrija se preparen para un día mayormente soleado, pero no olviden llevar un paraguas o impermeable si planean salir temprano, ya que las primeras horas del día podrían traer algunas lluvias ligeras. A medida que el día avance, se podrá disfrutar de un tiempo ideal para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas y cielos despejados que invitan a disfrutar de la belleza del verano en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.