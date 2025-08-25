El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 22 y 36 grados . Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una transición a un estado cubierto durante la madrugada y la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a despejarse, aunque se mantendrá un ambiente mayormente nublado.

La temperatura alcanzará su punto máximo en las horas centrales del día, llegando a los 36 grados a las 16:00 horas. Sin embargo, por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 28 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 22 grados hacia las 08:00 horas. A medida que el sol se eleva, se espera un ligero aumento en la sensación térmica, especialmente en las horas de mayor calor.

En cuanto a la humedad relativa, se prevé que se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 38% por la mañana y aumentando hasta un 63% en las horas más frescas de la tarde. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas del día.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 10 km/h, aumentando a 18 km/h en la tarde. Las ráfagas más fuertes se esperan hacia la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en medio del calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que será baja, con un 10% de probabilidad de lluvia en las primeras horas del día, disminuyendo a un 5% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, es poco probable que se produzcan lluvias significativas.

La visibilidad será buena a lo largo del día, aunque podría verse ligeramente afectada por la nubosidad. Los ciudadanos de Jaén pueden disfrutar de un día mayormente nublado, con temperaturas cálidas y un viento moderado que ofrecerá algo de alivio en las horas más calurosas. Se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.