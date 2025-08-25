El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, en Dos Hermanas, se prevé un tiempo mayormente cubierto durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de humedad en el ambiente. A partir de las 4 de la mañana, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, aunque la tendencia general será hacia un cielo despejado a medida que avance el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 24°C al inicio del día y alcanzarán un máximo de 33°C en las horas más cálidas de la tarde. A lo largo de la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura hacia la noche, con valores que rondarán los 24°C al caer el sol. La humedad relativa será alta, comenzando en un 70% y disminuyendo gradualmente hasta un 61% al final del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que durante la mañana, entre las 2 y las 8, existe una probabilidad del 45% de tormentas, aunque esto no se traduce necesariamente en precipitaciones. Por lo tanto, es recomendable estar atentos a posibles cambios en el tiempo, especialmente en las primeras horas del día.

El viento soplará predominantemente del suroeste, con velocidades que variarán entre 20 y 34 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. A medida que avance la tarde, el viento se mantendrá activo, lo que podría ayudar a dispersar la humedad en el ambiente.

En resumen, el día se presenta como cálido y mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda precaución ante la posibilidad de tormentas en las primeras horas. La combinación de temperaturas elevadas y viento moderado hará que la jornada sea agradable, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.