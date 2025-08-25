El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, Écija se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto con algunas posibilidades de lluvia escasa durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 75% entre las 2 y las 8 de la mañana. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones de hasta 0.1 mm en este periodo.

A medida que avance la mañana, las condiciones comenzarán a mejorar. A partir de las 8 de la mañana, el cielo se despejará, y se mantendrá así durante gran parte del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 20°C y alcanzarán un máximo de 36°C en las horas más cálidas de la tarde. La sensación térmica será elevada, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones ante el calor.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 88% a las 8 de la mañana, lo que puede hacer que la sensación de calor sea más intensa. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, situándose en torno al 30% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más seco y cálido.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 14 y 30 km/h. Durante la mañana, se prevén rachas de hasta 20 km/h, lo que podría proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas. Sin embargo, por la tarde, el viento podría intensificarse, alcanzando rachas de hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura temporal.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja durante el día, con un 5% de posibilidad entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que la inestabilidad podría aumentar en las horas posteriores.

En resumen, Écija experimentará un día de contrastes, comenzando con cielos cubiertos y posibilidades de lluvia ligera, seguido de un periodo de sol y calor intenso. Se aconseja a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.