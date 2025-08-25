El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

Hoy, 25 de agosto de 2025, Coria del Río se prepara para un día mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 34 grados a lo largo de las diferentes horas del día. La jornada comenzará con un ambiente muy nuboso durante las primeras horas, pero a medida que avance la mañana, se espera que el cielo se despeje, permitiendo que el sol brille intensamente.

La temperatura alcanzará su punto más alto alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 34 grados. Sin embargo, las primeras horas de la mañana serán más frescas, con temperaturas de 23 grados a las 00:00 y descendiendo a 19 grados hacia las 08:00. A medida que el día avance, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 31 grados a las 19:00 horas.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, comenzando en un 77% y alcanzando un 100% en la madrugada. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 54% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur, con velocidades que variarán a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 14:00 y las 18:00, alcanzando hasta 33 km/h. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también se recomienda precaución, ya que el viento puede ser racheado.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidades a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Sin embargo, hay un 25% de probabilidad de tormentas en las primeras horas de la mañana, aunque se espera que esto no se materialice.

Los amantes de las actividades al aire libre podrán disfrutar de un día mayormente soleado, ideal para paseos y actividades recreativas. Se aconseja a los ciudadanos que se mantengan hidratados y que utilicen protector solar, especialmente durante las horas más calurosas del día. En resumen, Coria del Río disfrutará de un día cálido y mayormente despejado, perfecto para disfrutar del verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.