El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, Córdoba se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance el día, la temperatura descenderá gradualmente, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en las primeras horas del día, donde se estima un 60% de posibilidad de lluvia entre las 2:00 y las 8:00. Durante este periodo, se prevén lluvias ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm. A partir de las 8:00, la probabilidad de lluvia disminuirá drásticamente, con un 5% entre las 8:00 y las 14:00, y se espera que el resto del día permanezca seco.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 51% y aumentando hasta un 86% en las primeras horas de la mañana, lo que puede generar una sensación de bochorno. A medida que la temperatura se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 30% hacia la tarde.

El viento soplará predominantemente del oeste, con rachas que alcanzarán hasta los 29 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar algo de alivio ante el calor intenso, aunque las ráfagas también podrían generar un ambiente algo incómodo. Las condiciones del viento serán más suaves por la mañana, con velocidades de entre 9 y 19 km/h, aumentando a medida que el día avanza.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque las nubes podrían afectar la claridad del cielo en ciertos momentos. Los amaneceres y atardeceres serán espectaculares, con el orto a las 07:43 y el ocaso a las 20:58, ofreciendo una hermosa vista para aquellos que disfruten de la naturaleza.

A pesar de las condiciones nubosas y la posibilidad de lluvia, los cordobeses podrán disfrutar de un día cálido, aunque es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir en las primeras horas del día. La combinación de calor y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más alta de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico de calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.