El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, Castilleja de la Cuesta se prepara para experimentar un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde el amanecer, que se producirá a las 07:48, se anticipa un cielo muy nuboso, con una temperatura inicial de 23 grados . A medida que avanza la mañana, el cielo permanecerá cubierto, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura, especialmente con la humedad relativa que alcanzará el 76% en las primeras horas del día.

Durante la tarde, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 33 grados hacia las 17:00. Sin embargo, la combinación de calor y humedad podría generar un ambiente incómodo, con un índice de humedad que se mantendrá elevado, llegando a un 32% hacia las 16:00. A pesar de las altas temperaturas, la probabilidad de precipitaciones se mantiene en un 30% entre las 02:00 y las 08:00, aunque se espera que el resto del día permanezca seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en las horas posteriores.

El viento, que soplará predominantemente del suroeste, alcanzará velocidades de hasta 22 km/h en las primeras horas, aumentando a 35 km/h hacia la tarde. Esta brisa podría ofrecer algo de alivio ante el calor, aunque también se recomienda precaución, ya que las ráfagas podrían ser más intensas en momentos puntuales. La dirección del viento cambiará a sur y sureste a medida que avance el día, lo que podría influir en la sensación térmica.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, permitiendo que las temperaturas desciendan gradualmente. La humedad relativa también comenzará a bajar, alcanzando un 49% hacia las 20:00. La puesta de sol se producirá a las 21:03, marcando el final de un día caluroso y húmedo.

En resumen, hoy en Castilleja de la Cuesta se prevé un día con cielos mayormente cubiertos en las primeras horas, seguido de un aumento significativo de la temperatura durante la tarde. Aunque hay una ligera posibilidad de lluvia en la mañana, el resto del día se mantendrá seco, con un viento que ofrecerá algo de frescura. Se aconseja a los habitantes que se mantengan hidratados y tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.