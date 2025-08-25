El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 29 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 96% en la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando niveles más cómodos en torno al 47% por la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar del calor que se prevé. La combinación de un cielo despejado y una humedad moderada hará que las condiciones sean ideales para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 20 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 35 km/h en las horas más activas del día, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante las altas temperaturas. Este viento también podría generar algunas olas en la costa, lo que podría ser atractivo para los amantes de los deportes acuáticos.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa o picnics en el campo. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de los hermosos paisajes que ofrece la región.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 22 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 21:07, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa agradable. Aprovecha esta jornada para salir y disfrutar de todo lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.