El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, Carmona se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de nubes altas y algunas precipitaciones ligeras a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con intervalos nubosos, lo que podría generar una sensación de frescura en comparación con las temperaturas que se esperan más tarde.

Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 24 y 25 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 69%. A medida que avance el día, se prevé que la temperatura baje ligeramente, alcanzando un máximo de 33 grados en las horas más cálidas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más alta debido a la humedad, que se mantendrá en niveles elevados, especialmente en las primeras horas del día.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 65% de posibilidades de lluvias ligeras en la mañana, especialmente entre las 2 y las 8 de la mañana. A lo largo del día, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que las condiciones se estabilicen, con cielos despejados en la tarde y la noche. Las lluvias, aunque escasas, podrían ser suficientes para refrescar el ambiente y proporcionar un alivio temporal del calor.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 19 y 29 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos puntuales. Este viento ayudará a dispersar las nubes y a mantener una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las ráfagas de viento podrían ser más fuertes en áreas abiertas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores de alrededor de 25 grados . La humedad aumentará nuevamente, lo que podría generar una sensación de bochorno. El cielo se despejará, permitiendo que los residentes de Carmona disfruten de una noche tranquila y estrellada.

En resumen, el día de hoy en Carmona se caracterizará por un tiempo variable, con nubes altas y posibilidades de lluvias ligeras en la mañana, seguido de un aumento en la temperatura y cielos despejados por la tarde. Se recomienda a los habitantes estar preparados para las lluvias ligeras y disfrutar de las temperaturas más frescas que se presentarán a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.