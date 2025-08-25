El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, se espera en Camas un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con un 30% de probabilidad de precipitación entre las 2:00 y las 8:00. Sin embargo, a medida que avance el día, la nubosidad disminuirá significativamente, dando paso a un cielo despejado que se mantendrá hasta la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 24°C al amanecer y alcanzarán un máximo de 34°C en las horas más cálidas de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 67% y bajará hasta un 30% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno será moderada.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se prevé una brisa suave de 10 km/h, aumentando gradualmente hasta alcanzar ráfagas de hasta 35 km/h por la tarde. Esta combinación de viento y temperaturas cálidas podría generar una sensación térmica más fresca en las horas de mayor calor, especialmente en áreas con sombra.

A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 30% durante el mismo periodo de la mañana, pero se espera que se disipe a medida que el día avance. Las condiciones climáticas se estabilizarán, y no se anticipan lluvias significativas en el resto del día. La noche se presentará despejada, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas que descenderán a alrededor de 27°C.

Los momentos más frescos del día se experimentarán en las primeras horas de la mañana y al caer la noche, lo que permitirá disfrutar de un tiempo agradable. La salida del sol está programada para las 07:48, mientras que el ocaso se producirá a las 21:02, brindando una larga jornada de luz natural.

En resumen, hoy en Camas se prevé un día cálido y mayormente despejado, con un ligero aumento en la nubosidad durante la mañana y un viento moderado que ayudará a mitigar el calor en las horas más cálidas. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando las condiciones climáticas favorables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.