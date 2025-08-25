El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cabra según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 25 de agosto de 2025, se espera en Cabra un tiempo predominantemente cubierto durante las primeras horas de la mañana, con una transición hacia cielos más despejados a medida que avance el día. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 26 y 20 grados . A partir de las 8 de la mañana, se prevé que las nubes altas comiencen a despejarse, permitiendo que la temperatura alcance un máximo de 34 grados hacia la tarde.
La humedad relativa será variable, comenzando en un 41% y aumentando hasta un 80% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 22% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más cálida y seca.
En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Sin embargo, hay un 45% de probabilidad de tormentas entre las 2 y las 8 de la mañana, lo que podría generar algunas inquietudes, aunque no se espera que se materialicen en forma de lluvia. A partir de las 8 de la mañana, la probabilidad de tormenta disminuye significativamente, alcanzando un 0% entre las 2 de la tarde y las 8 de la tarde.
El viento será un factor a tener en cuenta, con ráfagas que alcanzarán hasta 41 km/h desde el norte durante la tarde. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con vientos suaves de 5 km/h en la mañana y aumentando gradualmente. Se espera que el viento sople principalmente desde el noreste y el sur, lo que podría proporcionar algo de alivio del calor en las horas más cálidas.
En resumen, el día en Cabra se perfila como cálido y mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Aunque la mañana comenzará con cielos cubiertos y una ligera posibilidad de tormenta, las condiciones mejorarán a medida que avance el día, ofreciendo un tiempo ideal para actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.
