El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

Hoy, 25 de agosto de 2025, Las Cabezas de San Juan experimentará un día mayormente despejado, con algunas nubes dispersas y la posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas de la mañana. Desde la madrugada hasta el mediodía, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, especialmente en los periodos de 00:00 a 01:00 y de 03:00 a 04:00, donde se prevé una precipitación de 0.1 mm. A medida que avance el día, las condiciones mejorarán notablemente, dando paso a un cielo despejado que se mantendrá hasta el ocaso.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 33 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 23 grados, descendiendo ligeramente a 22 grados en las primeras horas. A medida que el sol se eleve, se espera que la temperatura alcance su punto máximo a las 16:00, con 33 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado, ya que la humedad relativa será alta, alcanzando un 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 49% hacia la tarde.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 14 y 33 km/h. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 20 km/h, aumentando a medida que el día avanza, alcanzando su máxima velocidad en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas del día.

La probabilidad de precipitación es del 55% en el periodo de 02:00 a 08:00, pero se espera que disminuya a 0% en las horas posteriores, lo que sugiere que las lluvias serán escasas y breves. Asimismo, la probabilidad de tormentas es del 45% en la misma franja horaria, aunque es poco probable que se materialicen en condiciones severas.

Con el ocaso programado para las 21:02, la noche se presentará tranquila y despejada, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. En resumen, el día de hoy en Las Cabezas de San Juan se perfila como cálido y mayormente soleado, con algunas nubes y la posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas, pero con un tiempo agradable que invitará a salir y disfrutar del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.