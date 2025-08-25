El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, Bormujos se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, se espera un cielo muy nuboso, especialmente entre las 00:00 y las 03:00, donde las nubes cubrirán gran parte del horizonte. Sin embargo, a medida que avance el día, el cielo se despejará, alcanzando un estado completamente despejado desde las 05:00 hasta las 23:00, lo que permitirá disfrutar de un día soleado.

En cuanto a la temperatura, se prevé un inicio de jornada con 23 grados , descendiendo ligeramente a 22 grados en las horas más tempranas. A medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 33 grados a las 17:00. Por la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 31 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 67% en la madrugada y aumentando hasta un 98% en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 51% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más llevadera.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se presentarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h a las 20:00. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 25% de posibilidad de tormentas entre las 02:00 y las 08:00, pero se espera que no se registren lluvias significativas a lo largo del día. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya que no se anticipan interrupciones por mal tiempo.

En resumen, Bormujos disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas cálidas, baja probabilidad de lluvia y vientos moderados, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.