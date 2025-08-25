El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, Bailén se prepara para experimentar un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que podría dar una sensación de frescura en comparación con las temperaturas que se esperan más tarde. A medida que avance la mañana, la nubosidad comenzará a disminuir, y se prevé que el cielo se mantenga poco nuboso durante gran parte del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 22°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 38°C en la tarde, lo que indica un día caluroso. Es importante que los habitantes de Bailén se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más cálidas, especialmente entre las 14:00 y las 18:00, cuando se espera que la temperatura alcance su punto máximo.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 39% y aumentando hasta un 70% en las horas de la tarde. Esta combinación de calor y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda tomar precauciones para evitar golpes de calor.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 22 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también se debe tener en cuenta que el viento puede aumentar la sensación de calor en condiciones de alta humedad.

Respecto a la probabilidad de precipitaciones, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación es muy baja, con un 5% en las primeras horas y un 10% entre las 8:00 y las 14:00. Esto sugiere que no habrá tormentas ni lluvias que interrumpan las actividades al aire libre.

Finalmente, el orto se producirá a las 07:38 y el ocaso a las 20:55, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar. Los ciudadanos de Bailén pueden aprovechar este día para realizar actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones de protección solar y mantenerse hidratados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.