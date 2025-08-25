El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Baeza según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 25 de agosto de 2025, Baeza se despertará con un tiempo predominantemente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes vayan aumentando, alcanzando un estado muy nuboso en la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, con un leve aumento al 5% en la franja horaria de 14:00 a 20:00.
Las temperaturas oscilarán entre los 20°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 36°C en las horas más cálidas de la tarde. Este calor será acompañado por un aumento en la humedad relativa, que comenzará en un 41% y podría llegar hasta un 83% en la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa. Es recomendable que los habitantes de Baeza se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.
El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 14 km/h, aumentando a 18 km/h en la tarde. Las ráfagas más fuertes se esperan entre las 18:00 y las 20:00, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura momentánea, aunque el calor seguirá siendo predominante.
A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse nuevamente, y se espera que las temperaturas desciendan a niveles más agradables, rondando los 20°C. La humedad también comenzará a disminuir, lo que permitirá que la noche sea más cómoda para actividades al aire libre.
En resumen, el día en Baeza se caracterizará por un tiempo cálido y mayormente nublado, con temperaturas elevadas y una brisa moderada. Aunque no se anticipan lluvias, es importante estar preparado para el calor y la humedad, especialmente durante las horas centrales del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.
