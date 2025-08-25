El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, Baena se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en comparación con las temperaturas que se esperan más tarde. A medida que avance el día, se prevé que las nubes altas comiencen a aparecer, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

Las temperaturas oscilarán entre los 28 grados al amanecer y alcanzarán un máximo de 35 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 38% por la mañana y podría bajar hasta un 20% en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más intensa debido a la combinación de calor y la humedad presente.

El viento jugará un papel importante en la jornada, con ráfagas que alcanzarán hasta 39 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Predominará el viento del suroeste, lo que podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en áreas abiertas. Este viento podría ofrecer un alivio temporal del calor, aunque también es recomendable tener precaución ante posibles ráfagas fuertes.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se estima que será baja durante la mayor parte del día, con un 30% de probabilidad de lluvia en las primeras horas de la mañana y una disminución a 0% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones no son propicias para lluvias significativas. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en la atmósfera, ya que la inestabilidad podría generar algunas sorpresas.

La probabilidad de tormentas también se mantiene en un 30% durante la mañana, pero se espera que se disipe a medida que el día avanza. Por lo tanto, es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar preparado para cualquier eventualidad climática.

En resumen, Baena experimentará un día cálido y cubierto, con temperaturas elevadas y un viento notable. La ausencia de precipitaciones significativas permitirá disfrutar de la jornada, aunque siempre es prudente estar atento a las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.