El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, Arahal se verá afectado por un tiempo variable, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo mayormente cubierto, con una probabilidad de precipitación del 75% en el periodo de 2 a 8 de la mañana. Las lluvias, aunque ligeras, podrían ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen salir temprano.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas mejorarán notablemente. A partir de las 8 de la mañana, se prevé un cambio significativo en el estado del cielo, que se tornará despejado y soleado. Este cambio se mantendrá durante el resto de la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 36 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 5 de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 36 grados, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Las primeras horas del día presentarán una humedad del 91%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más elevada. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, alcanzando niveles más cómodos hacia la tarde, con un 30% previsto a las 7 de la tarde.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán rachas de hasta 18 km/h, disminuyendo gradualmente a medida que el día avanza. A partir de la tarde, el viento se mantendrá en torno a los 15 km/h, lo que podría proporcionar algo de alivio ante el calor.

Es importante destacar que, aunque la probabilidad de tormentas es baja durante el resto del día, se recomienda estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, especialmente en las primeras horas. La combinación de calor y humedad podría generar un ambiente propenso a la formación de tormentas aisladas, aunque la probabilidad de que esto ocurra es mínima.

En resumen, Arahal experimentará un día de contrastes, comenzando con cielos nublados y lluvias ligeras, seguido de un periodo soleado y caluroso. Se aconseja a los habitantes que se preparen para un día cálido y que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico de temperatura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.