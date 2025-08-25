El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, Andújar se prepara para experimentar un tiempo mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las primeras horas del día, el cielo estará completamente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 28°C a las 23°C. La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 76% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo comience a despejarse, con un cambio gradual hacia condiciones más soleadas. A partir de las 08:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 20°C, y se mantendrá en torno a los 22°C durante la mañana. La humedad comenzará a descender, lo que proporcionará un alivio a la sensación de calor.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 37°C entre las 16:00 y las 17:00. A pesar del calor, la probabilidad de precipitaciones es baja, con un 0% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00. Sin embargo, se prevé un ligero aumento en la probabilidad de tormentas en las primeras horas de la mañana, con un 10% entre las 02:00 y las 08:00, y nuevamente un 10% entre las 08:00 y las 14:00. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, no se puede descartar la posibilidad de alguna lluvia ligera en las primeras horas.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando principalmente del este con velocidades que oscilarán entre 4 y 17 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 36 km/h en las horas de la tarde, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor extremo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 29°C a las 21:00. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 20:56. La humedad relativa también disminuirá, lo que contribuirá a una noche más agradable.

En resumen, Andújar vivirá un día caluroso y mayormente cubierto, con temperaturas elevadas y una baja probabilidad de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más cálidas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.