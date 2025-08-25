El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando hasta los 28 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, alcanzando el 100% en las primeras horas, pero disminuirá gradualmente a medida que el sol se eleve, estabilizándose en torno al 67% por la tarde. Esto podría generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, la brisa suave que se espera, con vientos predominantes del sur-suroeste, ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio refrescante.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias en el transcurso del día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0%, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque, una comida en la terraza o cualquier otra actividad que requiera un tiempo favorable.

Los vientos serán moderados, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h por la tarde. Esta intensidad del viento, aunque notable, no debería causar inconvenientes significativos, pero sí podría ser un factor a considerar para quienes realicen actividades como ciclismo o deportes al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los residentes y visitantes de Aljaraque disfruten de un hermoso ocaso, que se espera para las 21:06. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y la ausencia de precipitaciones promete un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre en esta encantadora localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.