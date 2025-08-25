El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, Alcalá la Real se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura inicial de 24 grados , que irá descendiendo gradualmente. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 33 grados en la tarde, antes de comenzar a descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa comenzará en un 44% y aumentará a lo largo del día, alcanzando picos de hasta el 74% en las horas más frescas de la mañana. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas centrales del día, cuando la temperatura y la humedad se combinan para crear un ambiente cálido y húmedo.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las horas del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de un aguacero inesperado. Sin embargo, hay una probabilidad del 15% de tormentas en las primeras horas de la tarde, aunque se espera que estas sean poco probables y no generen acumulaciones significativas de agua.

El viento soplará predominantemente del sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse, y las temperaturas descenderán a niveles más agradables, alcanzando los 11 grados en las horas nocturnas. La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la localidad.

En resumen, el día en Alcalá la Real se caracterizará por un tiempo cálido y húmedo, con cielos mayormente nublados y sin precipitaciones. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas, aprovechando las temperaturas más frescas de la mañana y la noche para realizar actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.