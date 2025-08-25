El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

Hoy, 25 de agosto de 2025, Alcalá de Guadaíra se prepara para un día mayormente cubierto, con cielos que permanecerán en su mayoría nublados durante las primeras horas de la mañana. A partir de las 5:00 a.m. hasta las 8:00 a.m., se espera que el cielo esté completamente cubierto, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. Sin embargo, a medida que avance el día, se prevé que las nubes den paso a períodos de sol, especialmente entre las 9:00 a.m. y las 3:00 p.m., cuando el cielo se despejará en gran medida.

La temperatura durante el día oscilará entre los 21 y 34 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 25 grados, descendiendo ligeramente a 21 grados hacia el mediodía. A medida que el sol se eleve, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando su punto máximo de 34 grados en la tarde, alrededor de las 5:00 p.m. Esta variación térmica sugiere que los habitantes de Alcalá deben estar preparados para un día caluroso, especialmente en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 66% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 31% hacia la tarde. Esta combinación de calor y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste a velocidades que oscilarán entre 20 y 35 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, lo que podría proporcionar algo de alivio ante el calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento también podría generar algunas ráfagas más intensas, especialmente en áreas abiertas.

Respecto a la probabilidad de precipitaciones, se estima un 40% de posibilidad de lluvia entre las 2:00 p.m. y las 8:00 p.m., aunque no se anticipan acumulaciones significativas. Esto sugiere que, aunque hay una posibilidad de tormentas, es probable que se trate de chubascos aislados y breves.

En resumen, el día en Alcalá de Guadaíra se caracterizará por un tiempo cálido y húmedo, con cielos que irán de cubiertos a despejados, y la posibilidad de algunas lluvias por la tarde. Los ciudadanos deben estar preparados para el calor y mantenerse informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

