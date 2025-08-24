El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 24 de agosto de 2025, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 32 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, permitiendo que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, donde se prevé que el termómetro marque 32 grados.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 61% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 35% hacia el final del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno podría ser moderada, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de El Viso del Alcor se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h. Este viento suave proporcionará un alivio ligero del calor, especialmente en las áreas abiertas y menos urbanizadas del municipio.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que permitirá disfrutar de actividades al exterior sin preocupaciones.

A medida que el día avance hacia la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la luminosidad del día. La puesta de sol se producirá a las 21:03, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día soleado y cálido.

En resumen, El Viso del Alcor disfrutará de un día ideal para actividades al aire libre, con un tiempo cálido y seco. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, pero también tomar precauciones ante las altas temperaturas, especialmente en las horas centrales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.