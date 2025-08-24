El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, Utrera se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 23 grados , descendiendo ligeramente a 22 grados a la 1 de la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 19 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir de las 10 de la mañana, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 25 grados a las 11 de la mañana y llegando a un máximo de 32 grados en las horas de la tarde, específicamente entre las 3 y las 5 de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (74% a las 00:00 y 81% a la 1:00), irá disminuyendo a medida que el día avance, alcanzando un 44% hacia las 4 de la tarde.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h a las 8 de la tarde. Esto proporcionará un alivio ante el calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La ausencia de nubes significativas permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera, haciendo de este un día ideal para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 26 grados a las 10 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:03. La noche se presentará tranquila y fresca, con temperaturas que rondarán los 22 grados a medianoche.

En resumen, el tiempo en Utrera para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Es un momento ideal para salir, disfrutar de la gastronomía local o simplemente pasear por sus encantadoras calles.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.