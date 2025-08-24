El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Úbeda, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 33 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se registrarán 33 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 31% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 67% en las horas más frescas de la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas centrales del día. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, la humedad comenzará a descender, proporcionando un alivio en las temperaturas.

En cuanto al viento, se anticipa que sople principalmente del oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h. Este viento moderado contribuirá a la sensación de frescura en las horas más calurosas, aunque no será suficiente para mitigar el calor extremo que se experimentará.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Úbeda podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de tormentas es prácticamente nula, con un 0% de probabilidad durante la mayor parte del día, aumentando ligeramente a un 10% en la franja horaria de 20:00 a 22:00 horas, aunque las condiciones no parecen propicias para que se materialicen.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:54 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia la medianoche, lo que hará que la noche sea agradable y propicia para actividades nocturnas.

En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar del aire libre en Úbeda, con un tiempo cálido y soleado, sin riesgo de lluvias y con un viento que aportará algo de frescura en las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.