El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con un cielo que se mantendrá claro durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. A medida que avance la jornada, se espera que algunas nubes altas hagan su aparición, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 22°C al amanecer y alcanzarán un máximo de 32°C en las horas centrales de la tarde. Este aumento en la temperatura se sentirá especialmente en las áreas más expuestas al sol, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, como el uso de protector solar y ropa ligera, para evitar golpes de calor. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 30°C hacia las 19:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 69% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 35% en las horas de mayor calor. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 7 y 13 km/h. Durante la tarde, se registrarán rachas más fuertes, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles ráfagas más intensas en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre pueden llevarse a cabo sin preocupaciones por el mal tiempo. La noche caerá con temperaturas más frescas, alrededor de 24°C, y el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un ambiente agradable para actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy será mayormente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para mantenerse fresco y protegido del sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.