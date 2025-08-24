El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer radiante a las 07:42. A medida que avance el día, se espera que el cielo comience a cubrirse con nubes altas, especialmente a partir de la mañana y durante la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 36 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana se sentirán frescas, con temperaturas alrededor de 20 grados, pero a medida que el sol se eleve, se prevé un aumento gradual, alcanzando un pico de 36 grados en la tarde. Esta variación térmica sugiere que será un día caluroso, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de Puente Genil que tomen precauciones, especialmente durante las horas más cálidas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Durante la mañana, la humedad se situará en torno al 80%, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más cálidas de lo que realmente son. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, alcanzando niveles más cómodos hacia la tarde, con un 34% previsto para las últimas horas del día.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, con velocidades que variarán entre 2 y 18 km/h, predominando direcciones del sur y del oeste. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

No se prevén lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es aconsejable estar preparado para el cambio en el cielo, ya que las nubes altas podrían dar un aspecto diferente al paisaje, aunque no traerán consigo lluvias.

En resumen, Puente Genil disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas elevadas y un viento moderado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor.

