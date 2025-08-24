El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:40. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe con pocas nubes, especialmente en las horas centrales, donde la temperatura alcanzará su punto máximo.

Las temperaturas oscilarán entre los 24°C al inicio del día y alcanzarán un máximo de 33°C en las horas de la tarde, específicamente entre las 16:00 y 17:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 51% y descenderá hasta un 21% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica podría ser más llevadera debido a la baja humedad.

A lo largo de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, aunque no se prevén precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con un 0% de probabilidad durante la mayor parte del día, aumentando ligeramente a un 5% en la tarde, pero sin expectativas de tormentas. Esto significa que los habitantes de Priego de Córdoba pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

El viento será otro factor a considerar, con predominancia de vientos del suroeste que alcanzarán velocidades de hasta 35 km/h en las horas de mayor intensidad. Este viento podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día. Las ráfagas de viento serán más fuertes en la tarde, lo que podría ser un alivio para quienes se encuentren en actividades al exterior.

En resumen, el día se perfila como cálido y mayormente soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con temperaturas que alcanzarán su máximo en la tarde y un cielo que se irá nublando ligeramente, Priego de Córdoba ofrecerá un tiempo agradable, aunque es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más intensas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.