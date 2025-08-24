El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, Pozoblanco se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 23°C y 17°C, con una ligera disminución a medida que avanza la mañana.

A partir de las 9 de la mañana, se comenzarán a notar cambios en el cielo, que pasará a estar poco nuboso y, posteriormente, a presentar nubes altas a partir de las 10 de la mañana. A lo largo de la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 32°C entre las 5 y las 6 de la tarde, lo que sugiere un día caluroso. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 43% y descendiendo hasta un 18% en las horas más cálidas, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 17 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero a medida que avance el día, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h en la tarde. Esto puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones climáticas son perfectas para disfrutar de un día en el campo o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 25°C hacia las 11 de la noche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:00. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que la velada sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre o simplemente relajarse bajo las estrellas. En resumen, hoy será un día de verano típico en Pozoblanco, con calor, sol y un viento moderado que hará más llevadero el calor del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.