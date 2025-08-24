El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, Palma del Río se despertará bajo un cielo despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas y que irán descendiendo ligeramente a lo largo de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 35 grados, lo que indicará un día caluroso y soleado.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 44% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 67% en las horas de la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, la brisa que soplará desde el oeste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 14 km/h, proporcionará un alivio momentáneo del calor.

A lo largo de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A partir de las 12:00 horas, se espera que el cielo comience a mostrar algunas nubes altas, pero sin que esto implique riesgo de precipitación. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias en el horizonte, permitiendo que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones.

Durante la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando su pico en torno a las 15:00 horas, donde se espera que el termómetro marque 35 grados. A medida que el sol comience a descender, las temperaturas empezarán a bajar lentamente, llegando a los 29 grados hacia las 22:00 horas. La noche se presentará con un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas que oscilarán entre los 25 y 35 grados . La ausencia de precipitaciones y la presencia de una ligera brisa harán que el día sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.