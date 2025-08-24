El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

Hoy, 24 de agosto de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 22 grados , descendiendo ligeramente a 21 grados en la primera hora del día.

Durante las horas de la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 32 grados entre las 16:00 y las 17:00 horas. Sin embargo, la sensación térmica podría ser un poco más alta debido a la humedad relativa, que se mantendrá en niveles elevados, alcanzando el 96% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a un 44% hacia el final de la tarde. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

El cielo experimentará un cambio a lo largo del día, comenzando con un estado despejado y pasando a poco nuboso en las horas de la tarde. A partir de las 18:00 horas, se prevé que el cielo se cubra de nubes altas, lo que podría ofrecer un espectáculo visual interesante al atardecer, que se producirá a las 21:03 horas. A pesar de la presencia de nubes, no se anticipa precipitación, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. La dirección del viento también contribuirá a la sensación térmica, ya que el aire fresco del sur puede ofrecer un respiro en los momentos más calurosos.

La humedad, que será más alta en las primeras horas del día, podría hacer que las temperaturas se sientan más cálidas de lo que realmente son. Sin embargo, a medida que avance la tarde, la disminución de la humedad permitirá que la temperatura se sienta más agradable. En resumen, se prevé un día cálido y mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.