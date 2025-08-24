El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, se presenta en Osuna con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:44. A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra de nubes altas, aunque sin afectar la visibilidad ni la luminosidad del sol.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 21 y 33 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con una temperatura de 26 grados, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y 24 grados a las 02:00. A partir de las 12:00, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando un pico de 33 grados a las 16:00, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda tomar precauciones ante el calor, especialmente en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 58% y descendiendo a un 35% hacia la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con una velocidad que variará a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 9 km/h, aumentando a 12 km/h a las 00:00. A medida que avance la jornada, el viento alcanzará su máxima intensidad con ráfagas de hasta 31 km/h a las 14:00, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día soleado y despejado.

En resumen, Osuna disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que aportará algo de frescura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.