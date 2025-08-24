El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, Morón de la Frontera se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso, con temperaturas que rondarán los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 22 grados a la 01:00 y alcanzando los 21 grados a las 02:00.

A medida que avance la mañana, las temperaturas continuarán su descenso, estabilizándose en torno a los 20 grados entre las 03:00 y las 04:00 horas. Sin embargo, a partir de las 05:00 horas, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará los 19 grados, manteniéndose en ese rango hasta las 07:00. La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 68% y alcanzando un 89% hacia las 08:00, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A partir de las 09:00 horas, el tiempo comenzará a cambiar, con un aumento en la nubosidad. Las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, aunque no se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Las temperaturas comenzarán a subir, alcanzando los 21 grados a las 09:00 y llegando a un máximo de 32 grados entre las 17:00 y las 18:00 horas.

El viento será un factor a tener en cuenta, con ráfagas que oscilarán entre los 5 y 15 km/h, predominando del oeste y suroeste durante la mañana y del este y noreste en la tarde. A las 14:00 horas, se espera que el viento alcance su máxima velocidad, con ráfagas de hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor intenso de la tarde.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 30 grados a las 20:00 horas y bajando a 26 grados hacia las 22:00. El cielo se mantendrá mayormente nublado, pero sin riesgo de lluvias. La humedad relativa también comenzará a aumentar, alcanzando un 63% hacia las 23:00 horas.

En resumen, Morón de la Frontera disfrutará de un día cálido y mayormente despejado, con un aumento de nubes hacia la tarde, pero sin precipitaciones. Es un día ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la hidratación y la protección solar ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.