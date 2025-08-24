El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, Montilla se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, comenzando en 25 grados a las 00:00 y alcanzando los 20 grados a las 06:00.

A partir de las 7 de la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes, aunque estas serán escasas, con un estado de "poco nuboso" que se mantendrá hasta el mediodía. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 30 grados a las 14:00, lo que sugiere un día cálido y soleado. La humedad relativa también se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 52% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

Durante la tarde, el cielo se cubrirá con nubes altas, pero no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los habitantes de Montilla podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 17:00, con un máximo de 35 grados, lo que requerirá precauciones para evitar golpes de calor.

El viento será otro factor a considerar hoy. Se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h por la tarde. Este viento puede ofrecer algo de alivio ante el calor intenso, especialmente durante las horas más cálidas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 27 grados a las 23:00. El cielo se mantendrá mayormente nublado, pero sin riesgo de lluvias. La puesta de sol se producirá a las 20:59, marcando el final de un día caluroso y mayormente despejado.

En resumen, Montilla disfrutará de un día cálido y soleado, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 35 grados, y un cielo que, aunque se nublará en la tarde, no traerá consigo precipitaciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.