El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Moguer, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:50. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se comenzarán a presentar nubes altas, especialmente a partir de las 03:00, aunque no se anticipan precipitaciones en ningún momento del día.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 17 y 28 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas alrededor de 19 grados, descendiendo ligeramente a 18 grados en la madrugada. A medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 25 grados a las 13:00 y llegando a un máximo de 28 grados en las horas de la tarde, especialmente entre las 15:00 y las 17:00. Por la noche, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 21 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 49% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h a las 16:00. Este viento moderado puede proporcionar un alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas más calurosas del día.

No se esperan lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Moguer podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado, ideal para paseos y actividades en la naturaleza.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy se presenta favorable, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará que la jornada sea agradable para todos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.