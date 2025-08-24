El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer radiante a las 7:39. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 25 y 19 grados , con una ligera disminución a medida que avanza la mañana.

A partir de las 9 de la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 32 grados entre las 5 y las 6 de la tarde. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 40% y subiendo hasta un 68% en las horas más cálidas del día, lo que podría generar una sensación térmica algo más elevada.

El viento será un factor a tener en cuenta, con ráfagas que oscilarán entre los 5 y 26 km/h. Predominarán las direcciones del este y el oeste, con ráfagas más intensas en la tarde, especialmente entre las 2 y las 3 de la tarde, cuando se espera que el viento alcance su máxima velocidad. Esto podría ofrecer un alivio temporal del calor, aunque también es recomendable tomar precauciones ante la posibilidad de ráfagas más fuertes.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, pero sin riesgo de lluvias. Las temperaturas comenzarán a descender lentamente hacia la noche, alcanzando los 28 grados a las 10 de la noche. La humedad aumentará gradualmente, lo que podría hacer que la noche se sienta más cálida y pegajosa.

En resumen, el día en Martos se caracterizará por un tiempo cálido y mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas. A medida que avance la tarde, el cielo se tornará más nublado, pero sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada bajo un cielo estrellado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.