El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, Marchena se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A partir de las 00:00 hasta las 05:00, las temperaturas oscilarán entre los 25 y 20 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 60% y alcanzará un 86% hacia las 05:00. Este aumento en la humedad puede generar una sensación de calor más intensa, aunque no se prevén precipitaciones en ninguna de las horas del día.

A medida que avanza la mañana, el cielo se mantendrá despejado hasta las 07:00, cuando comenzarán a aparecer algunas nubes altas. Las temperaturas continuarán descendiendo ligeramente, alcanzando los 19 grados hacia las 07:00 y manteniéndose en torno a los 19-22 grados hasta las 09:00. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 89% en las primeras horas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida.

Durante la tarde, se espera un aumento en las temperaturas, que alcanzarán su punto máximo entre las 14:00 y las 16:00, con valores que oscilarán entre los 31 y 33 grados . La humedad comenzará a disminuir, llegando a un 39% hacia las 14:00, lo que proporcionará un alivio en la sensación de calor. Sin embargo, el viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 9 y 16 km/h, lo que ayudará a refrescar el ambiente.

A partir de las 17:00, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, manteniéndose en torno a los 33 grados hasta las 18:00. Las nubes altas se harán más prominentes, pero no se prevén lluvias. La humedad relativa comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 37% hacia las 19:00.

Durante la noche, el cielo permanecerá mayormente nublado, con temperaturas que descenderán a 28 grados hacia las 22:00. La humedad se estabilizará en torno al 60% y el viento continuará soplando desde el oeste, aunque a velocidades más suaves, alrededor de 5 a 10 km/h.

En resumen, Marchena disfrutará de un día cálido y mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado y protegido del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.