El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mairena del Alcor según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 24 de agosto de 2025, Mairena del Alcor disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con un cielo que se mantendrá claro durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, pero sin que esto implique un aumento en la probabilidad de precipitaciones. La temperatura oscilará entre los 24 grados al amanecer y alcanzará un máximo de 32 grados en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un día cálido y soleado.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 61% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 35% por la tarde. Esto indica que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con mayor comodidad. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.
El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avance el día. En su punto máximo, se prevé que el viento alcance ráfagas de hasta 22 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento será más notable en las zonas abiertas y podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.
En cuanto a la probabilidad de lluvia, se prevé que sea nula a lo largo del día, con un 0% de posibilidades de precipitación. Esto significa que no se esperan lluvias, lo que es ideal para quienes deseen disfrutar de un día de campo o realizar actividades recreativas en el exterior. Las condiciones climáticas son perfectas para paseos, deportes al aire libre o simplemente disfrutar de un día en familia.
El orto se producirá a las 07:46 y el ocaso será a las 21:03, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, Mairena del Alcor se prepara para un día soleado y cálido, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, con un tiempo que promete ser agradable y sin sorpresas meteorológicas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.
