El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, Lucena se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en 24 grados y descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 19 grados a media mañana. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 57% y aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un 80% en las horas más frescas de la mañana.

A medida que el día avanza, se espera que las temperaturas comiencen a subir, alcanzando un pico de 34 grados en la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo que, aunque comenzará despejado, se tornará poco nuboso y posteriormente presentará nubes altas a partir de la tarde. La sensación térmica podría ser un poco más elevada debido a la combinación de calor y humedad, lo que podría hacer que algunos momentos del día se sientan más calurosos de lo que realmente indican los termómetros.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento podría generar una sensación de calor más intensa en combinación con la alta humedad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todas las horas. Esto significa que los lucentinos podrán disfrutar de un día sin interrupciones por lluvias, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda tomar precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, entre las 14:00 y las 17:00, cuando las temperaturas alcanzarán su máximo.

En resumen, el tiempo en Lucena para hoy se caracteriza por un día mayormente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, pero se aconseja mantenerse hidratado y protegido del sol, especialmente durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.