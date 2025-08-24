El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:45. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 25°C y 23°C, con una humedad relativa que comenzará en un 46% y aumentará ligeramente hasta un 52%.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas continúen descendiendo, alcanzando los 22°C a las 02:00 y 21°C a las 03:00. La humedad irá en aumento, alcanzando un 58% a las 02:00 y un 61% a las 03:00. Sin embargo, a partir de las 04:00, las temperaturas comenzarán a estabilizarse, con un leve descenso hasta los 19°C a las 05:00 y 06:00, mientras que la humedad alcanzará su punto máximo del día en un 77% a las 06:00.

Durante la tarde, el tiempo cambiará ligeramente. A partir de las 12:00, se prevé un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que dominarán el cielo. Las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un pico de 34°C a las 16:00, lo que generará un ambiente cálido y húmedo. La humedad relativa se mantendrá en torno al 36% a las 16:00, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más elevada.

El viento será moderado a lo largo del día, con ráfagas que alcanzarán hasta 25 km/h desde el suroeste en las horas más cálidas. Esto proporcionará un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas de mayor temperatura. A medida que se acerque la tarde, el viento se mantendrá en torno a los 9 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en las horas de la tarde.

A partir de las 18:00, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, estabilizándose en torno a los 33°C. La nubosidad se mantendrá, pero no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. El ocaso se producirá a las 21:02, marcando el final de un día cálido y mayormente despejado en Lora del Río.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.