El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 35 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, donde se prevé que el termómetro marque hasta 35 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 33% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 36% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación térmica un poco más elevada, especialmente durante las horas pico de calor. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un 0% de probabilidad de lluvia, garantiza que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 5 y 13 km/h. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 16 km/h, lo que proporcionará un alivio momentáneo del calor. A medida que el día avance, el viento se mantendrá en torno a los 10 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en las horas más cálidas.

A partir de la tarde, se espera que el cielo comience a cubrirse con nubes altas, aunque no se anticipan cambios significativos en las condiciones climáticas. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 29 grados hacia la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de las personas.

En resumen, el día de hoy en Linares se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya que el tiempo será mayormente soleado y cálido, con un viento suave que ayudará a mitigar el calor. No se prevén lluvias, lo que permitirá que los habitantes y visitantes de la ciudad aprovechen al máximo este día de verano. La puesta de sol se espera para las 20:55, ofreciendo un hermoso espectáculo visual para cerrar el día.

