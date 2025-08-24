El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Lepe, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C a las 18°C en las primeras horas, descendiendo ligeramente a 17°C durante la madrugada.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 27°C en la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable. Sin embargo, a partir de la tarde, se anticipa un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que podrían cubrir parcialmente el cielo. A pesar de esto, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 98% al amanecer, pero disminuirá gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 62% por la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del noreste y sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 15 km/h. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 27 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer. La temperatura comenzará a descender, alcanzando los 22°C hacia la noche y cerrando el día con un ambiente fresco y agradable.

En resumen, el día en Lepe se presenta como una jornada mayormente soleada, con temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvia. Ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas. La noche promete ser tranquila y despejada, perfecta para disfrutar de un paseo bajo las estrellas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.