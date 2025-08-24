El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que el cielo se cubra con nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C al inicio del día, descendiendo ligeramente a 19°C en las horas más frescas de la madrugada, para luego alcanzar un máximo de 31°C en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 45% hacia la tarde. Esta combinación de calor y humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día. Es recomendable que los habitantes de Lebrija se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y el sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 28 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la combinación de viento y calor puede aumentar la sensación térmica, por lo que se aconseja precaución al realizar actividades al aire libre.

A lo largo del día, el cielo pasará de estar despejado a presentar un aspecto más nuboso, pero sin riesgo de lluvias. Las nubes altas que se formarán no afectarán significativamente la luminosidad del día, permitiendo que el sol brille con fuerza. Por la noche, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que ofrecerá una buena oportunidad para observar las estrellas.

La salida del sol se producirá a las 07:48 y se pondrá a las 21:04, brindando un día largo y cálido. Los ciudadanos de Lebrija pueden disfrutar de actividades al aire libre, pero deben estar atentos a las condiciones climáticas y tomar las precauciones necesarias para evitar golpes de calor. En resumen, el tiempo de hoy en Lebrija será cálido y mayormente soleado, ideal para disfrutar de un día de verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.