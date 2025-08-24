El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Jaén, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 34 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se registren 34 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 36% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 37% hacia el final del día. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas centrales. Sin embargo, la brisa que se espera, con vientos provenientes del norte y noreste, ayudará a mitigar un poco el calor, con velocidades que alcanzarán hasta 12 km/h en las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se anticipa que será nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve posibilidad de tormentas, con un 5% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque las condiciones generales seguirán siendo favorables para disfrutar del exterior.

La calidad del aire se mantendrá en niveles aceptables, lo que permitirá a los habitantes de Jaén disfrutar de un día sin preocupaciones. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy se presenta como un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y una brisa ligera que hará más llevadero el calor. Se aconseja a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, pero también estar atentos a las condiciones climáticas, especialmente en la tarde, cuando podría haber un ligero aumento en la nubosidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.