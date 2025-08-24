El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Coria del Río según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 24 de agosto de 2025, Coria del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Desde las 00:00 hasta las 03:00, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 22 y 20 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 78% y alcanzará el 91% hacia las 03:00.
A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe descendiendo ligeramente, alcanzando los 19 grados a las 04:00 y manteniéndose en torno a los 18 grados entre las 06:00 y las 08:00. La humedad relativa se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, no se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos.
A partir de las 08:00, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque el sol seguirá predominando. Las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando los 20 grados a las 09:00 y subiendo gradualmente hasta llegar a los 31 grados entre las 14:00 y las 16:00. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que bajará hasta un 51% hacia las 15:00.
El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h durante la mañana y alcanzando rachas de hasta 24 km/h en las horas más cálidas de la tarde. Esto proporcionará un alivio ante el calor, aunque se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico.
Hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 29 grados a las 20:00. Las nubes altas seguirán presentes, pero no se anticipan cambios significativos en el tiempo. La noche caerá con temperaturas alrededor de 23 grados, y el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado.
En resumen, el día en Coria del Río se caracterizará por un tiempo cálido y mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la protección solar y la hidratación.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.
