El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer radiante a las 07:42. A medida que avanza el día, se espera que el cielo se torne poco nuboso, especialmente en las horas de la tarde, aunque las nubes altas comenzarán a aparecer a partir de la tarde y se mantendrán durante la noche.

Las temperaturas en Córdoba hoy serán agradables, comenzando en torno a los 25 grados a las 00:00 y descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 19 grados a las 07:00. A medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 35 grados alrededor de las 17:00. Este calor será acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 49% y el 79% a lo largo del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople mayormente del sector oeste y suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 26 km/h, disminuyendo a medida que avanza la mañana. Sin embargo, por la tarde, el viento podría intensificarse nuevamente, alcanzando velocidades de hasta 24 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los cordobeses podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y el predominio de cielos despejados hacen de este un día ideal para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes al aire libre o simplemente pasear por la ciudad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 27 grados a las 23:00. El ocaso se producirá a las 21:00, marcando el final de un día caluroso y mayormente soleado. En resumen, Córdoba disfrutará de un día de verano típico, con calor, cielos despejados y un viento moderado que ofrecerá un respiro ante las altas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.