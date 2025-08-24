El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, Castilleja de la Cuesta se despertará bajo un cielo despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondarán los 22 grados a las 00:00 horas. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 19 grados a las 04:00 horas. Sin embargo, a partir de las 10:00 horas, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 30 grados a las 16:00 horas, lo que sugiere un día caluroso y soleado.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 59% a la medianoche y disminuyendo gradualmente hasta llegar a un 34% hacia las 19:00 horas. Este descenso en la humedad, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 13 km/h en las primeras horas, aumentando a 29 km/h hacia las 20:00 horas. Esta brisa puede ofrecer algo de alivio ante el calor, aunque también podría generar algunas rachas más intensas en momentos puntuales.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con la aparición de nubes altas a partir de las 05:00 horas. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Castilleja de la Cuesta podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

La tarde se presentará especialmente cálida, con temperaturas que alcanzarán los 30 grados a las 16:00 horas y manteniéndose en torno a los 29 grados hasta las 20:00 horas. A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 24 grados a las 23:00 horas. El ocaso se producirá a las 21:04 horas, marcando el final de un día soleado y caluroso.

En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas elevadas y vientos moderados, lo que permitirá disfrutar de un día agradable al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.