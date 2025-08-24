El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera un incremento en la nubosidad, con la presencia de nubes altas que comenzarán a dominar el cielo a partir de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C al amanecer y alcanzarán un máximo de 27°C en las horas más cálidas del día, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 98% al amanecer y descendiendo gradualmente a lo largo del día, con valores que rondarán el 62% por la tarde. Esta combinación de calor y humedad puede generar una sensación térmica algo más elevada, por lo que se recomienda a los habitantes de Cartaya que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del noreste y sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 15 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en el cielo, ya que la nubosidad podría aumentar hacia la noche.

El orto se producirá a las 07:52, brindando un hermoso amanecer, mientras que el ocaso está previsto para las 21:09, ofreciendo una larga jornada de luz solar. Los habitantes de Cartaya podrán disfrutar de un día mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre, paseos por la playa o reuniones familiares.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy se caracteriza por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y temperaturas cálidas. Con un viento moderado y sin riesgo de lluvia, es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.