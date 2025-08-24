El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 24 y 23 grados , proporcionando un ambiente agradable para comenzar el día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe descendiendo ligeramente, alcanzando los 22 grados a las 2 de la tarde. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 57% y aumentando gradualmente hasta un 59% en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente en las horas pico.

Durante la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, aunque no se prevén precipitaciones. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con un máximo de 31 grados . La combinación de calor y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más elevada, por lo que se recomienda a los habitantes de Carmona que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h, lo que proporcionará un alivio moderado al calor. A medida que se acerque la tarde, la velocidad del viento aumentará, alcanzando hasta 24 km/h en su máxima racha, lo que podría ayudar a dispersar las nubes altas que se irán acumulando.

Por la noche, el cielo se mantendrá mayormente nublado, pero se espera que las temperaturas desciendan a niveles más cómodos, rondando los 26 grados a las 11 de la noche. La humedad relativa aumentará, alcanzando un 60% hacia el final del día, lo que podría generar una sensación de bochorno.

En resumen, el día en Carmona se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y temperaturas cálidas. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, aunque se aconseja tomar precauciones ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.